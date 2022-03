“Lo rifarei di nuovo…”: Inter, frecciata inaspettata dell’ex centrocampista

Un ex centrocampista dell’Inter ha mandato una frecciata al team nerazzurro in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Dopo il pareggio contro il Torino, oggi è già tempo di vigilia per l’Inter. I nerazzurri, infatti, domani, ore 18.00, sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La ‘Beneamata’ dovrà fare di tutto per riuscire ad ottenere un successo, che nelle ultime sei giornate è arrivato solo contro la Salernitana di Nicola.

La Fiorentina sarà quasi sicuramente un ostacolo duro da superare, ma l‘Inter deve dare un forte segnale all’intero campionato. I nerazzurri, infatti, non sono più padroni del loro destino, visto che sarebbero secondi in classifica anche se dovessero vincere il recupero contro il Bologna di Mihajlovic.

In giornata è giunta una notizia che sicuramente non farà piacere nè ad Inzaghi nè ai tifosi dell’Inter. Brozovic, difatti, non si è allenato neanche oggi con i propri compagni e difficilmente ci sarà contro la Fiorentina. Dopo la cessione in prestito di Sensi alla Sampdoria nell’ultima sessione invernale di calciomercato, i nerazzurri non hanno un vero e proprio sostituto del calciatore croato.

Inter, la frecciata di Sensi: “Andare alla Sampdoria? Lo rifarei di nuovo”

Proprio il centrocampista doriano, convocato da Mancini per i play-off mondiali, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha mandato ‘una frecciata’ alla sua ex squadra: “La posizione in classifica non è quella che ci aspettavamo, ma lo rifarei di nuovo ad accettare la Sampdoria. Sono felice, perché ho trovato un grande team ed un allenatore con cui avevo già parlato”.

Sensi ha poi concluso il suo intervento: “Tutti mi hanno consigliato di andare alla Sampdoria. La mia scelta l’avevo già fatta, anche se le parole di Giampaolo e Mancini mi hanno dato la spinta in più. Cena con il CT? Abbiamo parlato anche dei play-off per andare ai mondiali. Abbiamo cenato insieme perché era da un po’ che non ci vedevamo ed era giusto risentirsi dopo tanto tempo”.