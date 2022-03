Inter, chi sarà il prossimo capitano? Il grande ex non ha dubbi

Chi sarà il prossimo capitano dell’Inter? Un grande ex nerazzurro non ha dubbi, si è espresso chiaramente sull’erede di Handanovic

L’Inter si prepara a cambiare capitano? Tutto ovviamente dipenderà dal futuro di Samir Handanovic, che per alcuni sembra ormai già scritto. L’estremo difensore sloveno è stato uno dei migliori nel corso degli anni nerazzurri, anche se i tifosi pare lo abbiano indicato anche come responsabile di troppi errori nel corso degli ultimi mesi. La società ha cominciato a lavorare già da un po’ per il sostituto, e l’identità è ormai nota.

Sarà Andrè Onana, infatti, ad entrare in gamba tesa nel reparto portieri dell’Inter. Come titolare? Questo è il grande dubbio, anche se il passaggio del testimone pare ormai soltanto questione di tempo. Handanovic potrebbe alternarsi con Onana, cominciare ancora da titolare per permettere al portiere dell’Ajax di ambientarsi, oppure perdere da subito il posto in favore del giocatore classe ’96.

Inter, chi sarà il nuovo capitano? L’ex Berti non ha dubbi

Handanovic, dunque, dovrebbe cedere il passo al collega più giovane, anche se come detto la tempistica non è ancora chiara. La domanda, a questo punto è, chi erediterà la fascia di capitano che oggi è proprio sul braccio dello sloveno? Ne ha parlato un grande ex nerazzurro, Nicola Berti, che si è cosi espresso ai microfoni di Tuttosport.

“Skriniar sarebbe degno di indossare la fascia. È un giocatore corretto, preciso, interista. Ma io resto per Barella, assolutamente“, ha spiegato Berti indicando cosi colui che nella sua visione delle cose sarà il prossimo capitano. “Sa, se l’ho indicato come mio erede ci mancherebbe che le dessi una risposta diversa”, ha poi chiosato l’ex giocatore dell’Inter.