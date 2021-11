Inter, Skriniar non ci sta e punta il dito sul problema della squadra

Milan Skriniar non ci sta. Il difensore slovacco ha parlato nel post partita, provando a sottolineare i problemi dell’Inter.

Un pareggio che sa di amaro per l’Inter di Simone Inzaghi. Aver portato a casa soltanto un punto, dopo aver giocato tutta la partita ai massimi livelli, non fa piacere ai tifosi cosi come ai giocatori che hanno dato tutto in campo. Un Milan solido, che ha provato a tirare un brutto scherzo ai cugini nerazzurri praticamente fino alla fine.

E cosi qualcosa manca, e la squadra nerazzurra è assolutamente consapevole. Il rigore sbagliato da Lautaro (il secondo su cinque, l’altro fallito da Dimarco) è di sicuro un tema da affrontare. C’è, però, qualcos’altro in seno alla rosa nerazzurra che va perfezionato, cosi come evidenziato da uno dei leader nel post partita.

Inter, Skriniar prova a sottolineare il vero problema

Un punto, che non cambia le dinamiche ma soprattutto lascia il grande amaro in bocca. Ad analizzare la partita nel post partita ci ha pensato anche Milan Skriniar, uno dei leader di questa squadra ma soprattutto uno di quelli che non le manda di certo a dire. Punto ferma della squadra di Inzaghi, il difensore slovacco ha provato a sottolineare i problemi della compagine interista ai microfoni di Dazn.

“Sono due punti persi per noi, dovevamo sfruttare le occasioni e dovevamo vincere”, le parole del difensore nerazzurro. “Secondo me ci manca l’ultimo step negli scontri diretti, abbiamo dominato creando molto di più ma purtroppo abbiamo guadagnato un solo punto”, ha poi sottolineato Skriniar.

Una frecciata anche alla fase avanzata della sua squadra: “Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni”, ha specificato Skriniar. Ora la sosta, e due settimane per provare a correggere il tiro e rimettersi subito in carreggiata.