“Altro che Balotelli…”: Italia, la scelta di Mancini fa scoppiare il battibecco

Italia, le convocazioni del CT Roberto Mancini scatenano la discussione alla BoboTV. Vieri e Cassano la pensano diversamente su Balotelli.

Il destino della Nazionale di Roberto Mancini si deciderà nelle prossime settimane. L’Italia si gioca il tutto per tutto nei Playoff per approdare al Mondiale in Qatar. Prima la Macedonia e poi, eventualmente, il Portogallo: queste le due avversarie, ostiche, che Mancini dovrà battere per conquistare un posto alla prossima edizione di Coppa del Mondo. Un appuntamento che l’Italia non può disertare vista già l’esclusione sopraggiunta dopo il fallimento targato Gian Piero Ventura.

Servirà tirare fuori il meglio per battere Macedonia e Portogallo. Per farlo Mancini ha già scelto gli uomini, diramando oggi le convocazioni per i prossimi importantissimi impegni degli azzurri. Fuori Mario Balotelli, a cui è stato preferito l’attaccante del Cagliari Joao Pedro.

Italia, Vieri e Cassano su Balotelli

Le convocazioni azzurre sono sicuramente il tema più importante della giornata. A commentarlo in tantissimi, tra cui anche Bobo Vieri ed Antonio Cassano in diretta Twitch alla BoboTV. Fantantonio è stato il primo ad esprimersi. Di seguito quanto dichiarato a proposito di Balotelli: “Mario puoi chiamarlo o meno, può piacere o meno. Faccio una premessa. Sono e sarò sempre al fianco di Mancini e delle sue scelte, tiferò sempre Italia. Chiarito questo io dico che Balotelli l’avrei chiamato. Nella sua folle genialità, negli ultimi minuti una giocata può fartela. Io l’avrei tenuto lì per lanciarlo magari nel finale se serve”.

Pronta la risposta di Christian Vieri che ha dato il via ad una accesa discussione tra i presenti: “Io in tutti questi anni da Balotelli non ho visto nulla. Ho letto tanti ‘Se tira…’, ‘Se fa gol…’, ma con i ‘se’ non si va da nessuna parte. Mancini stravede per lui, se non l’ha chiamato un motivo ci sarà. Altro che Balotelli, io punto su uno come Scamacca. Se mi serve dare una scossa negli ultimi minuti io faccio giocare lui”.