“Strano e contraddittorio”: Italia, attacco a Mancini dopo le convocazioni

Da pochi minuti sono state ufficializzate le convocazioni dell’Italia da parte di Mancini, che già stanno destando polemiche.

Sono appena terminati i tre giorni dedicati alle coppe europee, dove per il calcio italiano ci sono state sia cattive notizie che liete novelle. Se la Juventus, infatti, è stata eliminata dalla Champions League dal Villarreal, Atalanta e Roma si sono qualificate per i quarti di finale di Europa e Conference League.

In mattinata ci sono stati anche i sorteggi dei quarti di finale, che hanno regalato il Lipsia all‘Atalanta e il Bodo/Glimt alla Roma. Per Mourinho, dopo la cocente sconfitta nella fase a gironi, sarà una rivincita, mentre i bergamaschi, dopo il Bayer Leverkusen, se la vedranno con un’altra top del calcio tedesco.

A far più rumore, ovviamente, è stata l’eliminazione della Juventus. L’uscita della ‘Vecchia Signora’ ha esacerbato le critiche versono il movimento del calcio italiano, che giovedì prossimo ha un appuntamento in cui non può proprio sbagliare. L’Italia di Mancini, difatti, sfiderà la Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale.

Italia, De Grandis commenta una scelta di Mancini: “Non capisco la mancata esclusione di Calabria”

Da pochi minuti ci sono state proprio le convocazioni ufficiali di Mancini per i play-off. Il tecnico non ha risparmiato delle sorprese. Il tecnico, infatti, non ha convocato Balotelli e Bernardeschi, mentre ha chiamato per i play-off mondiali calciatori come: Joao Pedro, Politano, Zaccagni e Luiz Felipe.

Le convocazioni di Mancini già stanno facendo discutere. Stefano De Grandis, giornalista di ‘Sky Sport’, ha commentato così una scelta in particolare del CT: “Non capisco la scelta di chiamare Florenzi e non Calabria, che nel Milan gioca titolare. Tutto questo è strano e contraddittorio, è uno di quei casi in cui l’allenatore della nazionale vede qualcosa in più di quello del club”.