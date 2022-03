Juve, che delusione per Dybala: stavolta la notizia è ufficiale

Dopo il continuo rimandare della Juve per il suo rinnovo e l’eliminazione dalla Champions, Dybala deve digerire un’altra delusione.

Il Villarreal ha eliminato mercoledì la Juventus dalla Champions League. I bianconeri erano i favoriti per il passaggio del turno, ma la squadra di Emery è riuscita a compiere un’altra impresa europea. La ‘Vecchia Signora’ ha sicuramente disputato un buon primo tempo, però l’episodio del fallo di rigore di Rugani su Coquelin ha cambiato sia l’inerzia della gara che le sorti della qualificazione.

Dopo la sconfitta contro il club spagnolo, la Juventus è stata pervasa da tantissimi critiche. Allegri non vuole sentire parlare di fallimento, ma è un dato di fatto che l’ennesima eliminazione dagli ottavi di Champions League bisogna considerarla come una disfatta. Maurizio Arrivabene ha proprio parlato del momento del team piemonetese in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’: “L’uscita è stata spiacevole, ma non cambia i nostri piani. La società è focalizzata su un progetto triennale, dove l’aspetto finanziaro e sportivo devono coesistere”.

L’amminastrore delegato si è poi soffermato anche sulla ‘questione Dybala‘: “Le cose sono cambiate dall’accordo dell’autunno scorso? Sì, decisamente. L’aumento di capitale ha cambiato tutto, l’ultimo contatto con i suoi agenti risale allo scorso dicembre. Ci sarà un’offerta al ribasso? Vediamo come si presenterà Paulo. Ancora nulla è deciso”. Proprio per l’argentino è arrivata un’altra brutta notizia in giornata.

Juve, Dybala non è stato convocato dall’Argentina

Dybala, infatti, come quanto scritto da ‘Tuttosport’, non è stato convocato da Scaloni per le prossime due gare dell’Argentina contro Venezuela ed Ecuador. Questi due match sono validi per staccare il pass per il prossimo Mondiale in Qatar. Nella lista dei 33 calciatori diramata dal CT ci sono diversi ‘calciatori italiani’: Musso, Martinez Quarta, Nico Gonzalez, Correa e Lautaro Martinez.

Non è un periodo facile per Paulo Dybala, considerando anche i tantissimi infortuni che non gli stanno permettendo di giocare con la giusta continuità. L’argentino spera di dare il suo contributo in questi ultimi mesi della stagione sia per rinnovare che per dare una mano alla Juve a vincere la Coppa Italia e a qualificarsi alla prossima Champions.