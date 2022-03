“Almeno noi con il Liverpool…”: Juve, frecciata velenosissima da Milano

Da Milano la frecciata arriva dritta dritta tra le file della Juve: il Liverpool viene presentato come avversario di tutt’altro livello

Non smette di far discutere la sconfitta e l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Villarreal. Nessuna squadra italiana è riuscita a superare la fase degli ottavi di finale della competizione. Né Inter né Juve. Ma la frecciata, in questo caso, ha colpito i bianconeri.

La Juventus ancora non ha archiviato probabilmente del tutto la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro il Villarreal. Squadra spagnola che aveva già eliminato, in questa edizione della Champions, l’Atalanta nel corso della fase a gironi (vincendo, sempre in trasferta, la gara di ritorno al Gewiss Stadium).

Anche l’Inter di Simone Inzaghi, tuttavia, non ha superato gli ottavi e non ha avuto modo di accedere ai quarti di finale. Secondo il noto conduttore televisivo e tifoso dei nerazzurri, però, la differenza di difficoltà delle gare sarebbe stata fin da subito evidente. Villarreal e Liverpool sono così state messe a confronto.

Champions League, Juve nel mirino di Bonolis: “L’Inter almeno è uscita con il Liverpool”

Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, che è anche grande tifoso dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ‘Violanews’ di quanto avvenuto in Champions League. In particolare ha fatto riferimento alle eliminazioni di Juventus e all’Inter: “Ho sentito una battuta carina sui bianconeri, qualcuno consigliava di cambiare l’animale di rappresentanza. Togliere la zebra e mettere la giraffa visto che sono tanti anni che escono a testa alta”.

“Noi interisti tendiamo a essere – ha continuato Bonolis – nel massimo rispetto, antijuventini. Bisogna avere dei nemici, anche se trattati con grande rispetto. Sinceramente avrei preferito che Madama si facesse un altro giro in Champions, che è una competizione usurante. Non mi aspettavo uscissero col Villarreal. Almeno noi possiamo consolarci di essere usciti col Liverpool, una squadra accreditata per la vittoria finale“.