Cagliari-Milan, clima teso alla Unipol Domus: scatta il rosso

Si sta disputando in questi minuti la gara tra il Cagliari ed Milan, dove l’arbitro Di Bello ha già cacciato un cartellino rosso.

Si sta giocando in questi minuti all’Unipol Domus la gara tra il Cagliari di Mazzarri ed il Milan. La partita è fodamentale per entrambe le squadre, visto che i sardi sono quartultimi in classifica con solo tre punti di vantaggio sul Venezia di Zanetti e che il ‘Diavolo’ è in piena corsa per la vittoria dello Scudetto.

Dopo la vittoria del Napoli contro l‘Udinese e, soprattutto, il pareggio casalingo dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina, il Milan ha un’occasione importantissima per allungare in campionato. I primi minuti sono stati di marca cagliaritana, ma poi i rossoneri hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio.

La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha colpito prima un palo con una conclusione dalla distanza di Kessie e poi è andato vicinissimo al gol con Brahim Diaz, che da ottima posizione ha mandato il pallone fuori. Il clima all’Unipol Domus è super teso sia sugli spalti che tra le due squadre.

Cagliari-Milan, cartellino rosso per un collaboratore di Mazzarri

Tutta questa tensione alle stelle ha già portato con sè un’importante conseguenza. Nel Cagliari, infatti, è stato espulso un collaboratore di Mazzarri, reo di aver esegarato nelle proteste nei confronti dell’arbitro Di Bello. Al direttore di gara è stato imputato di non aver fischiato un calcio di punizione a favore del team sardo.

Il clima tesissimo in casa del Cagliari è super giustificato. La squadra di Mazzarri, difatti, non può proprio permettersi di perdere, perché ha sì tre punti di vantaggio sul Venezia terzultimo ma bisogna sempre ricordare che i lagunari devono ancora recuperare la partita contro la Salernitana di Nicola.