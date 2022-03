“Il vero problema…”: Inter, la sentenza in diretta sorprende i tifosi

Cosa c’è che non va nell’Inter? In queste ore diverse analisi sul momento dei nerazzurri, arriva anche la sentenza in diretta.

In casa Inter ci si lecca le ferite dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un risultato che ha ovviamente messo ulteriormente alle strette la squadra nerazzurra, che ha cosi portato a casa due pareggi consecutivi in un momento molto delicato della stagione. La corsa Scudetto, infatti, è più che mai agguerrita ed oggi è arrivata anche la vittoria del Napoli di Spalletti.

Ecco perchè serviva una risposta sul campo che, a conti fatti, non è arrivata. Ed allora si sprecano le analisi sul momento dell’Inter, cosa si può fare per rialzare la situazione e le possibili soluzioni da qui alle prossime settimane. Ora c’è la sosta, con la quale si potranno anche riorganizzare le idee, ma serve far preso e soprattutto farsi trovare pronti al rientro dalle nazionali.

Inter, il vero problema dei nerazzurri e la sentenza in diretta

Cosa c’è che non va nell’Inter? Questo il problema sul quale si stanno di sicuro scervellando nell’ambiente nerazzurro, che vorrebbe provare a spiegarsi su quali basi vada a fondarsi un momento cosi altalenante come quello che sta vivendo la squadra di Inzaghi. Chiaro che in queste ore ci sia proprio l’allenatore nerazzurro al centro delle critiche, che è stato però assolto da Sandro Piccinini ai microfoni di Sky Sport: “Domani ci saranno tante critiche su Inzaghi a cui io non mi associo, non è che possiamo annullare tutto quello che ha fatto nel girone d’andata”, le parole del giornalista.

Poi una punzecchiata su quello che, a detta di Piccinini, rappresenta il vero problema dell’Inter: “A livello di gamba non vedo grossi problemi, il problema credo sia più a livello psicologico. E l’assenza di Brozovic non è marginale”, le parole del giornalista a Sky Sport.