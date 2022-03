“Mercoledì un’altra firma”: Juventus, l’affare che Agnelli ha già chiuso

La Juventus, in attesa di affrontare la Salernitana, ha chiuso un’altra operazione di mercato. Mercoledì l’annuncio ufficiale.

Non è stato dei migliori il risveglio in casa Juventus. Il litigio tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri ha fatto passare in secondo piano la notizia riguardante l’accordo trovato con Antonio Rudiger (pronti per lui 6.5 milioni all’anno). Un diverbio inatteso e non apprezzato dal tecnico bianconero, giunto a poche ore dalla fondamentale sfida di campionato contro la Salernitana.

Un ulteriore segnale di quanto siano attualmente distanti le parti: lunedì, salvo ulteriori sorprese, si terrà un summit per fare il punto della situazione e capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme. Domanda ed offerta, in ogni caso, restano lontane e ogni giorno che passa l’ipotesi che prevede la separazione a fine stagione diventa sempre più concreta.

Chi invece è destinato a restare a Torino è Mattia De Sciglio. Il terzino, nonostante i vari problemi fisici rimediati in questi mesi, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio totalizzando 23 presenze complessive tra campionato (15), Champions League (4), Coppa Italia (3) e Supercoppa italiana. Numeri che hanno spinto la Juventus a mettere sul piatto il rinnovo del contratto.

Juventus, pronto il rinnovo di contratto di De Sciglio

La dirigenza in particolare, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, gli ha proposto un biennale con opzione per il terzo anno a circa 2 milioni netti. Una cifra inferiore rispetto a quella percepita dal calciatore (3), il quale si è detto comunque disponibile ad accettare un compenso minore pur di restare alla corte di Allegri.

L’accordo è stato trovato, ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nella giornata di mercoledì. Chiusa la pratica De Sciglio, la Juventus nei prossimi giorni continuerà a valutare le posizioni di Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Mattia Perin. Il matrimonio con Dybala, invece, è quasi giunto ai titoli di coda.