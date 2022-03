Cagliari-Milan nel caos, arriva il provvedimento che spaventa i tifosi

E’ arrivato in mattinata un provvedimento per i fatti accaduti ieri sera tra il Cagliari ed il Milan. Molti tifosi sono spaventati.

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari per 0-1 con la rete siglata da Bennacer, su sponda di Giroud, il Milan ha dato un importantissimo segnale a tutto il campionato. I rossoneri, infatti, hanno sia risposto alla vittoria del Napoli contro l’Udinese che allontanato ancora di più in classifica l’Inter, che ha pareggiato 1-1 in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il Milan, difatti, è in vetta al campionato con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei punti sull’Inter che, però, deve sempre recuperare la partita contro il Bologna. La squadra di Pioli ha sicuramente meritato il successo contro i sardi, che hanno colpito la traversa al 90′ con il colpo di testa di Leonardo Pavoletti.

I minuti finale della gara dell’Unipol Domus sono stati caratterizzati dalla rissa tra le due squadre. La baruffa è stata innescata dalla risposta di Maignan ad alcuni cori razzisti provenienti dalla Curva dei tifosi del Cagliari. Proprio su tale episodio in mattinata bisogna registrare alcuni importanti aggiornamenti.

Cagliari-Milan, il provvidemento della FIGC: aperta un’inchiesta

Come quanto riportato dall”Ansa’, infatti, Giuseppe Chinè, Procuratore Federale della FIGC, ha aperto un’inchiesta sui cori razzisti di matrice avvenuti nel corso della partita. Il provvedimento è scattato anche su quanto è successo al rientro delle due squadre negli spogliatoi dell’Unipol Domus.

La Procura Federale, sempre come quanto scritto dall”ANSA’, ha avviato i contatti con la Digos per acquisire le immagini della partita. Saranno anche disposte audizioni dei tesserati coinvolti. Mike Maignan, intanto, ha voluto lanciare un altro forte segnale contro il razzismo, pubblicando sui propri canali social la foto di una scimmia che fa il dito medio.