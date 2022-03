“Ecco come ha comprato il Napoli”: De Laurentiis, la star spiazza tutti

Incredibile rivelazione su Aurelio De Laurentiis da parte della star del cinema italiano. Ecco come ha fatto a comprare il Napoli.

Aurelio De Laurentiis marcia spedito verso i quasi venti anni di presidenza del Napoli. Una presidenza cha ha portato agli azzurri successi e polemiche. Da un lato il presidente è stato elogiato per aver riportato gli azzurri tra le big italiane, consentendo al Napoli di essere stabilmente in Europa e di rimpinguare la bacheca con tre Coppe Italia e una Supercoppa. Senza dimenticarci che ad oggi il Napoli è seriamente in corsa per lo Scudetto.

Dall’altro lato però molti tifosi gli imputano il poco coraggio negli investimenti, soprattutto su strutture e settore giovanile. Inoltre per De Laurentiis a breve potrebbe presentarsi il dilemma, di fronte alla fine della multiproprietà, si chi cedere tra Napoli e Bari, l’altra squadra di proprietà della sua famiglia.

Tornando agli albori della presidenza emerge però un curioso retroscena riguardo l’acquisto della società da parte di De Laurentiis. La star del cinema italiano Christian De Sica, che ha lavorato a lungo con l’attuale patron del Napoli, ha infatti svelato un retroscena riguardo i soldi di quell’acquisto.

Napoli, ecco dove De Laurentiis trovò i soldi per l’acquisto

“Con Natale sul Nilo incassammo ben 45 milioni di euro.” ha rivelato De Sica al Fatto Quotidiano. “Con quei soldi De Laurentiis si è poi comprato il Napoli.” L’attore ha poi chiarito alcune dinamiche legate al suo rapporto lavorativo con il patron azzurro.

“Una volta che fai un ruolo è difficile toglierti l’etichetta di dosso.” ha continuato De Sica. “Con De Laurentiis firmavo un contratto di cinque film, di cui tre cinepanettoni. I cinepanettoni incassavano e allora alla fine del terzo arrivava e mi diceva ‘ma perché farne uno drammatico? Non incassiamo una lira’. E così mi faceva un po’ terra bruciata attorno.”