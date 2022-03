Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Castellani scendono in campo e si affrontano Empoli e Verona.

Due match in programma durante il pomeriggio domenicale di Serie A, in attesa dei posticipi che vedranno in campo soprattutto il derby tra Roma e Lazio. Prima, però, ci sono altri punti in palio molto importanti. Il Verona ha ormai raggiunto la soglia dei 40 punti, quella notoriamente utile per definirsi salvi. Certo, matematicamente tutto è ancora possibile ed è per questo non si può dormire sonno definitivamente tranquilli. Insomma, da qui alla fine servirà fare ancora qualcosina per mantenere la categoria anche se, va detto, la strada è quella giusta.

Oggi di fronte c’è un Empoli che non se la passa bene. I toscani non vincono da dicembre 2021, un lasso di tempo davvero troppo lungo. Andreazzoli, al momento, è riuscito a tenera la squadra squadra fuori dalla zona retrocessione, ma è tempo di invertire il trend. Anche perchè proprio quella zona rossa e pericolosa si fa sempre più vicina.

Empoli-Verona, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore.: Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Gunter, Sutalo; Cancellieri, Hongla, Tameze, Casale; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.