“È questo il problema”: crisi Inter, arriva la rivelazione dallo spogliatoio

Un membro molto importante dello spogliatoio ha dato la propria spiegazione riguardo il pessimo momento dell’Inter

Il pareggio di ieri dell’Inter non ha fatto altro che alimentare le voci sul pessimo momento della squadra nerazzurra. Voci lecite, considerando che l’unica vittoria che è arrivata nelle ultime sette partite è stata contro la Salernitana. Certo, c’è stato lo 0-1 in casa del Liverpool, ma è comunque arrivata l’eliminazione dalla Champions. E la vittoria della Juventus, proprio contro i granata, ha portato i bianconeri a -1 dall’Inter.

La Juventus, dunque, mette pressione all’Inter e alla ripresa ci sarà proprio il derby d’Italia. Con questo andazzo, i nerazzurri perderanno anche la terza posizione. E passare dal primo al quarto posto sarebbe un duro colpo per Inzaghi e i suoi ragazzi. Sono arrivate le parole di un membro importante dello spogliatoio dell’Inter: Danilo D’Ambrosio, che ha sottolineato le difficoltà avute nelle ultime partite.

D’Ambrosio svela il problema dell’Inter

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il pari con la Fiorentina: “Ci è mancata quella serenità che nei mesi scorsi ci ha permesso di fare un gran calcio. Il problema sono i sette punti in sette partite, se avessimo fatto qualche punto in più, avremmo potuto ragionare in maniera differente, con più serenità”. Parole chiarissime: l’Inter non è serena e si vede.

Una serenità praticamente scomparsa da quando Giroud ha segnato la doppietta decisiva nel derby. Una partita dominata dall’Inter per 70′, ma i due gol concessi al Milan hanno rilanciato i ‘cugini’ per lo scudetto, affossando un po’ il morale della squadra. Sette punti in sette partite sono un bilancio da zona retrocessione.