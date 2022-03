Lewandowski lascia il Bayern a fine stagione? Arriva la risposta del club

Dalla Germania arrivano notizie contrastanti riguardo Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern è davvero vicino all’addio?

Robert Lewandowski, archiviata la mezza delusione del Pallone d’Oro andato a Lionel Messi, sta mettendo in scena un’altra stagione ad altissimo livello. Le medie realizzative a cui l’attaccante polacco ci ha abituato nelle scorse annate sono ampiamente rispettate e migliorate. Questa stagione siamo già a 45 realizzazioni in 37 apparizioni. Più di un gol a partita!

Il suo futuro però è ancora avvolto nel mistero. Al Bayern Monaco dal 2014, club con il quale ha praticamente vinto tutto, Lewandowski potrebbe decidere che, a 33 anni suonati, sia giunto il momento di una nuova esperienza. Le speculazioni sul suo futuro, come logico, non mancano.

A dare adito alle voci ci ha pensato anche il tecnico dei bavaresi Nagelsmann che ai giornalisti ha dichiarato: “Noi vogliamo tenerlo, con lui ho un rapporto fantastico. Ma non è sempre così facile. Alla fine ci saranno colloqui e sarà una decisione presa di comune accordo.”

Lewandowski ai saluti, il Bayern fa chiarezza

A fare da contraltare a queste voci, quasi contemporaneamente c’è però stata la dichiarazione di Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco e attuale dirigente, che ai microfoni di ZDF Sports Studio ha gettato un po’ d’acqua sul fuoco, ribadendo come il polacco, ma anche altri giocatori appartenenti alla rosa e al centro di voci incontrollate di mercato, abbiano un contratto in essere valido anche per la prossima stagione.

“Penso che non ci sia alcun motivo per lasciare il Bayern Monaco.” ha dichiarato Kahn. “Lewandowski, Neuer e Muller hanno ancora un contratto valido per la prossima stagione. Questa è la realtà. Poi per quanto mi riguarda ho sempre sostenuto che qualora ci fossero delle discussioni da fare ci sediamo e parlare. Questa è la nostra massima priorità.”