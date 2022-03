“Era rigore”: Bologna-Atalanta, la sentenza dell’ex arbitro non lascia dubbi

Bologna-Atalanta, scontro di gioco in area di rigore non ravvisato dall’arbitro Maresca e dal VAR. Arriva la sentenza di Luca Marelli.

Si è appena concluso il primo tempo di Bologna-Atalanta, match che chiude il trentesimo turno di Serie A 2021/2022. La sfida mette in palio punti importantissimi per entrambe le squadre, vogliose di uscire dal momento negativo delle ultime settimane.

Ad arbitrare il match è il signor Maresca di Napoli. Proprio il direttore di gara è stato protagonista di un episodio destinato a far discutere nel post partita nei salotti televisivi dei broadcaster. A dare risalto a quanto accaduto in campo è stato l’ex arbitro Luca Marelli, commentatore e moviolista per ‘DAZN‘.

Moviola Bologna-Atalanta, contatto Pezzella-De Silvestri: per Marelli era rigore

Al minuto 25 del primo tempo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha provato l’assalto all’area dei padroni di casa. La cavalcata sulla destra di Hateboer è culminata con un cross al centro dell’area indirizzato verso Pezzella che arrivava a rimorchio. Il difensore dell’Atalanta si è scontrato con De Silvestri dopo un duello aereo senza esclusione di colpi. Colpo al volto per il bergamasco che ha avuto bisogno dell’intervento dello staff sanitario. Per l’arbitro Maresca non c’è nessuna irregolarità del difensore emiliano: fischiato fallo in attacco a Pezzella. Il VAR non interviene per correggere la decisione del direttore di gara.

Non è d’accordo Luca Marelli: “L’episodio sul calcio d’angolo nell’area del Bologna è passato sotto silenzio. Rivedendolo è calcio di rigore. De Silvestri salta in maniera scomposta, colpisce Pezzella sullo zigomo. Poi cerca di simulare un contatto che non c’è stato. Secondo me è rigore, c’è da discutere sulla possibilità dell’intervento del VAR”.