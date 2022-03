“Vattene via”: Roma-Lazio, tifosi furiosi sui social dopo la batosta nel derby

Roma-Lazio, tifosi biancocelesti furiosi sui social network dopo la figuraccia nel derby. I supporters puntano il dito contro un calciatore.

L’attesissimo derby Roma-Lazio è finito da pochissimi minuti. Una serata da dimenticare per i tifosi della Lazio di Maurizio Sarri che escono sconfitti nettamente con un sonoro 3-0. La formazione giallorossa di José Mourinho conquista il successo e vince l’attesissimo match della trentesima giornata di Serie A 2021/2022.

Un risultato importante per lo Special One anche in ottica classifica, oltre che per la storia della sfida. La formazione di casa si aggiudica i tre punti e vola al quinto posto in classifica generale a quota 51 punti, portandosi sopra di due lunghezze proprio sulla Lazio di Claudio Lotito.

Roma-Lazio, i tifosi si scagliano contro Acerbi

Il brutto risultato della Lazio ha fatto infuriare i tifosi che già nel primo tempo si erano riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto contro le prestazioni della squadra biancoceleste. Mentre su Maurizio Sarri i commenti non sono unanimi, visto che in molti, almeno su Twitter, difendono il tecnico ex Napoli e Juventus, c’è un calciatore della Lazio finito nel mirino della critica.

Francesco Acerbi non ha vissuto una serata di certo positiva. Il centrale della Lazio, da diversi mesi in rotta di collisione con la tifoseria biancoceleste, non è riuscito a contenere le avanzate offensive dei giallorossi che l’hanno superato e battuto in ben tre occasioni rivelatesi poi vincenti. La sua prestazione ha scatenato i tifosi che a gran voce gli chiedono di andare via dalla Lazio. “Vattene”, “Vai via”: questo il leitmotiv di numerosissimi tweet a lui indirizzati.