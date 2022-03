“Due rigori incredibili”: Roma-Lazio nel caos, scoppia la polemica

Scoppia la polemica per le decisioni dell’arbitro Massimiliano Irrati riguardo due rigori in Roma-Lazio: ecco cos’è successo

Si sta disputando in questi minuti il Derby della Capitale tra Roma e Lazio. José Mourinho ha alzato i decibel già giovedì dopo la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. “Sarri e la Lazio a casa a fumare la sigaretta, io ai sorteggi di domani”, è stata questa la frase dello Special One che ha acceso ancor di più una partita sentitissima. Ma non solo. In conferenza stampa c’è stata anche una frecciata nei confronti di Zdenek Zeman.

Tra l’altro, in tanti credevano che quest’atteggiamento sarebbe stato una sorta di boomerang. Ma la Roma sta dominando il derby. E infatti è arrivato subito il gol di Abraham proprio all’inizio della partita e il raddoppio intorno al 22′. Biancocelesti completamente imbambolati, col tris di Pellegrini da vero campione su punizione. Ma sono sorte polemiche per degli episodi arbitrali per dei presunti rigori.

Roma-Lazio, polemiche per l’arbitraggio

I tifosi della Lazio sui social si sono sfogati per l’arbitraggio di Massimiliano Irrati: “Due falli incredibili in area di rigore. A parti invertite sarebbero stati due rigori”. In area di rigore il più evidente è stato un contatto tra Sergej Milinkovic-Savic e Ibanez, col difensore che ha colpito il serbo con una gomitata. Il centrocampista biancoceleste è stato anche costretto a uscire dal campo poiché sanguinava dal naso. E visto il punteggio e il clima, sono esplose le proteste.

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha spiegato: “L’arbitro poteva concedere qualcosa in più. In ogni caso, il VAR non poteva intervenire poiché è una situazione relativa al campo”. Insomma, la decisione spettava a Irrati. L’arbitro di Pistoia, però, ha deciso di non assegnare il penalty.