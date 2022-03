Granata in campo, incredibile allo stadio: panico durante la partita

Brividi per ciò che è successo in Argentina, durante uno dei derby più sentiti del Paese: lanciata una granata in campo

L’Argentina è la terra del calcio per eccellenza. I talenti non sono più tanti e con la qualità di anni fa, ma la passione è sempre la stessa. Anzi, sembra che più si va avanti, più i tifosi e gli addetti ai lavori sono attaccati alla propria passione. Questo turno è anche quello dei derby. Ieri c’è stato quello di Avellaneda, tra Independiente e Racing Club, finito 1-2. E oggi c’era quello di Rosario, tra Rosario Central e Newell’s Old Boys, oltre al Superclasico tra River Plate e Boca Juniors.

Insomma, sei squadre, sei tifoserie una più calda dell’altra. Ma oggi ci soffermiamo su un evento molto particolare, accaduto in Rosario-Newell’s. Un derby molto meno sponsorizzato di quello tra River e Boca, con molti meno ‘trofei’ in ballo. Ma indubbiamente della stessa caratura quando si parla di atmosfera. Sia allo stadio, sia fuori.

Rosario-Newell’s, bomba lanciata in campo

Diciamo che in Sudamerica non sempre si riesce a trattenere la calma e la tranquillità. Sui propri profili social, il Newell’s ha postato un video dove al Lisandro de la Torre, sul terreno di gioco, è stata lanciata una granata. Proprio così, una granata in campo che è successivamente scoppiata. Per fortuna nessuno è rimasto colpito, come riferito da TyC Sports. Un’accoglienza tremenda ricevuta dal Newell’s.

L’arbitro ha successivamente parlato con un dipendente del Rosario Central, visto che quella non è stata l’unica esplosione in campo. E l’erba del terreno di gioco si è anche bruciata. Insomma, la calma e la tranquillità non sono proprio tra le caratteristiche degli argentini quando si tratta di calcio.