Addio Juventus, ora è ufficiale: c’è l’annuncio di Arrivabene

La querelle Dybala è uno degli argomenti più importanti del giorno. In casa Juventus arrivano nuove importanti parole sul campione argentino.

La notizia del giorno è senza dubbio la scelta della Juventus riguardo il rinnovo del suo numero dieci Paulo Dybala. Sui social si sono divisi tra coloro che erano d’accordo e coloro che invece hanno criticato la società ed in questi minuti è arrivata l’ennesima risposta ufficiale.

L’amministratore delegato della Juve Arrivabene ha commentato la vicenda ai microfoni di Sky Sport ed ha chiarito ai tifosi il motivo della scelta di non rinnovare il contratto alla Joya. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il contratto di Dybala non è stato rinnovato. Oggi l’incontro è stato amichevole, chiaro e rispettoso, da parte nostra avremmo potuto fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è presa”.

Juventus, le parole di Arrivabene su Dybala

Il dirigente ha chiarito in modo esplicito i motivi del mancato rinnovo a Paulo rivelando: “A gennaio abbiamo fatto scelte che hanno influenzato questa decisione. L’arrivo di Dusan Vlahovic ha cambiato assetto e progetto tecnico. I parametri economici erano diversi, ne avevo già parlato, nessuno ha mai messo in dubbio il talento di Paulo”.

Il dirigente ha concluso: “C’erano considerazioni da fare sulle presenze del giocatore, sulla lunghezza del contratto e ovviamente sul carattere economico. A gennaio abbiamo fatto delle scelte che ci ha portato a tutto ciò”. Ormai è ufficiale, le strade di Dybala e della Juventus sono destinate a dividersi ed i principali club europei monitorano la situazione della Joya, ormai uno dei giocatori in scadenza più appetibili sul calciomercato. In Italia attenzione all‘Inter con Dybala che da anni è un pupillo dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.