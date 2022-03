Crisi Donnarumma, ma arriva un’ufficialità che lo fa esplodere di gioia

Donnarumma resta nel mirino della tifoseria del PSG dopo i recenti errori commessi in campo ma oggi per lui è arrivata una bella notizia.

La stagione fin qui gli ha riservato più amarezze che soddisfazioni. Prima l’eliminazione in Coppa di Francia patita per mano del Nizza poi l’errore decisivo in Champions League, che ha spianato la strada alla rimonta del Real Madrid. Non procedono nel migliore dei modi le cose al Paris Saint Germain per Gianluigi Donnarumma, il quale nella giornata odierna ha comunque ricevuto un importante riconoscimento.

L’ex Milan è stato infatti inserito nella top 11 scelta dall’Associazione Italiana Calciatori sulla base dei risultati e delle prestazioni conseguite nel campionato targato 2020-2021. Donnarumma, nello specifico, è risultato essere il miglior portiere della scorsa edizione della Serie A: un’ottima notizia per lui, giunta dopo la deludente performance offerta ieri contro il Monaco.

Nell’occasione il Paris Saint Germain è uscito sconfitto 3-0, travolto dalle reti messe a segno da Wissam Ben Yedder (doppietta) e Kevin Volland. Una batosta resa ancora più dolorosa dalla papera commessa proprio da Donnarumma. Nonostante fosse riuscito ad intuire la traiettoria del rigore di Ben Yedder, il calciatore ha deviato goffamente il pallone in porta dal lato opposto.

Donnarumma, prosegue il periodo nero in Francia

Prosegue quindi il periodo nero in Francia del calciatore, impiegato dal tecnico Mauricio Pochettino 19 volte fin qui tra campionato (12), Champions League (5) e Coppa di Francia (2). L’ambientamento nella nuova realtà non sta procedendo come sperato, con il suo futuro che appare tutto da scrivere.

La Juventus, come noto, in queste settimane ha continuato a seguirlo con un certo interesse tuttavia le ultime belle performance di Wojciech Szczesny hanno raffreddato (e di parecchio) la pista che avrebbe portato Donnarumma a Torino. Quello che accadrà in estate non è ancora chiaro, ma nel frattempo il rapporto tra il portiere e l’ambiente parigino è diventato quanto mai complicato.