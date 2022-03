Juventus, Agnelli ha l’asso nella manica: ecco l’erede di Dybala

Attesa per le mosse di Andrea Agnelli: è tempo di pensare al futuro per la Juventus dopo il mancato rinnovo di Dybala

Il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala terminerà alla fine di questa stagione. Mancano poche partite, l’obiettivo è quello di portare a casa la Coppa Italia e inserirsi nella corsa scudetto. In queste ultime partite si capirà meglio che atmosfera tirerà allo Stadium nei confronti dell’argentino, che lascerà che un altro calciatore indossi la numero dieci. Una maglia importante, che ha un peso, che negli ultimi anni -prima de La Joya– è stata indossata da Tevez e Pogba.

Probabilmente i tanti problemi fisici di Dybala hanno indotto la Juventus a modificare l’offerta dei mesi scorsi. L’ad Arrivabene è a Torino proprio per questo, dopo i guai delle gestioni precedenti che hanno inguaiato i conti del club, ma non hanno portato risultati significativi in Europa. Non che quest’anno sia andata diversamente. Ma è sempre più vicina una rivoluzione che porterà la Juve a puntare su nuove leve.

Juventus, il post Dybala viene dalla Roma

Secondo quanto riferito da Sportitalia, il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus ha aperto a nuovi scenari. Il club bianconero sta concretamente pensando a Nicolò Zaniolo per sostituire l’argentino. Un vero e proprio jolly offensivo, capace di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, che in questa stagione non si è espresso ai massimi livelli. Il suo contratto scadrà nel 2024 e andrà trovato un accordo con la Roma.

Zaniolo ha comunque subito un calo negli ultimi anni in seguito ai due gravi infortuni che ha subito. In caso di cessione, la Roma dovrebbe anche riconoscere un importo pari al 15% all’Inter, club che lo ha formato e dal quale è stato acquistato. L’italiano è comunque tornato in Nazionale dove disputerà i playoff. C’è attesa per le mosse di Andrea Agnelli, vista la stagione sottotono della sua squadra.