Non solo Dybala: Juventus, pronto un altro addio a fine stagione

Oltre a quello di Dybala andrà in scena un altro addio in casa Juventus al termine della stagione: parti distanti, annuncio imminente.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui andrà incontro la Juventus nella prossima sessione del mercato. Quello di Paulo Dybala, infatti, non sarà l’unico addio che si concretizzerà al termine del campionato: sono infatti diversi i giocatori in scadenza di contratto che lasceranno il club in assenza di un nuovo accordo.

Parliamo di Federico Bernardeschi: le parti, al momento, risultano molto distanti ed ogni giorno che passa l’ipotesi che prevede la separazione acquista maggiore concretezza. Uno scenario confermato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira: “L’esterno offensivo chiede un quadriennale alle attuali condizioni (€4,2M annui più bonus) mentre la Juve ha messo sul piatto un triennale a cifre più basse (€3M a stagione)”.

A queste condizioni una nuova intesa tra lui e la dirigenza è destinata a non arrivare mai. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni ma la posizione del club bianconero appare irremovibile. Dentro o fuori quindi: ancora qualche giorno e anche la situazione riguardante il centrocampista diventerà più chiara.

Juventus, Bernardeschi verso l’addio

Bernardeschi fin qui ha vissuto un’altra stagione deludente, sia dal punto di vista tecnico che realizzativo: per lui appena un gol e 6 assist in 26 presenze complessive tra campionato (20), Champions League (5) e Supercoppa italiana. Numeri deludenti che hanno spinto il club a presentare un accordo a cifre ridotte rispetto a quelle attualmente percepite dall’ex Fiorentina.

Ulteriori aggiornamenti sulla questione sono attesi a stretto giro di posta. Da definire anche il futuro di Mattia Perin, anche lui in scadenza di contratto. Dovrebbe invece proseguire l‘avventura in bianconero di Juan Cuadrado, con il quale l’accordo appare vicino. Tutto definito, invece, per quanto riguarda Mattia De Sciglio che ha accettato una decurtazione del compenso (da 3 a 2 milioni) pur di restare alla corte di Massimiliano Allegri.