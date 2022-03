Non solo Di Lorenzo: niente Nazionale per un altro azzurro, è ufficiale

Giovanni Di Lorenzo non sarà l’unico azzurro costretto a saltare le convocazioni: un altro giocatore del Napoli costretto a dare forfait.

La doppietta dello scatenato Osimhen ha ribaltato il punteggio nella sfida contro l’Udinese e permette al Napoli di guardare la classifica ancora con fiducia. Il 1° posto che vale lo Scudetto è lontano appena 3 punti, e a 8 giornate dal termine della Serie A è chiaro che tutto è ancora possibile.

Certo sarebbe lecito attendersi anche un po’ di fortuna. Fattore di cui in questa stagione si può dire che la squadra di Luciano Spalletti non abbia usufruito moltissimo. I numerosi infortuni che hanno colpito la rosa si sono sommati ai problemi ambientali che ad esempio hanno portato all’addio di Manolas e al divorzio con il capitano Lorenzo Insigne, che sarà ufficiale a giugno.

E mentre pensa a come sostituire l’attaccante ormai promesso al Toronto FC e a uno Scudetto in cui è doveroso credere, il Napoli deve fare i conti con l’amara realtà di due nuovi infortuni. Che rischiano di minare il percorso da qui a fine stagione e che priveranno i diretti interessati della convocazione nelle rispettive Nazionali.

Giovanni Di Lorenzo, è notizia di ieri, non potrà essere presente nell’Italia impegnata nei playoff per Qatar 2022 e sarà sostituito da Davide Calabria. Mentre oggi diventa ufficiale anche l’assenza di André Zambo Anguissa, a cui il Camerun dovrà rinunciare in vista delle due sfide con l’Algeria in programma tra venerdì 25 e martedì 29 marzo.

Di Lorenzo e Anguissa out, niente Nazionale

A comunicare la notizia la stessa federcalcio camerunese su Twitter: “Dopo essersi infortunato con il club in questo fine settimana, Franck Zambo Anguissa dovrà dare forfait per il doppio confronto con l’Algeria in programma il 25 e 29 marzo e valido per gli spareggi di qualificazine della zona Africana per la Coppa del Mondo 2022. Sarà sostituito da Arnaud Djoum.”

Arrivato in sordina nell’ultimo giorno del mercato estivo 2021, in prestito con diritto di riscatto dal Fulham e senza essere molto conosciuto, Anguissa ha conquistato Napoli e il Napoli in poco tempo. Centrocampista dinamico e completo, si è guadagnato in fretta un posto da titolare nella formazione-tipo di Spalletti. Ma purtroppo un infortunio agli adduttori lo ha frenato nel momento migliore.

Dopo aver saltato tutto il mese di gennaio a causa della Coppa d’Africa, il centrocampista camerunese era tornato per dare il suo contributo nel finale di stagione ma era stato nuovamente frenato da un problema muscolare. Che si è ripresentato nel finale di gara contro l’Udinese e che lo costringerà a saltare l’impegno con il Camerun.