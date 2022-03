Napoli, chi sostituirà Insigne? Il consiglio che Spalletti non immaginava

De Laurentiis e Giuntoli devono sopperire all’addio di Lorenzo Insigne. Chi prenderà il suo posto? Arriva il consiglio di Antonio Cassano.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve per forza di cose buttare un occhio già alla prossima stagione. Ancora in corsa per la vittoria del campionato di Serie A, il club azzurro deve fare i conti con l’addio di Lorenzo Insigne, il cui passaggio al Toronto FC in estate è stato già definito, e con i rinnovi contrattuali ancora in bilico.

Dries Mertens e David Ospina, con ogni probabilità, non rinnoveranno e diranno addio a fine stagione, lasciando a titolo gratuito il club partenopeo. Tutto, però, non è ancora certo. I tifosi sperano nella permanenza dei big della rosa. Così non sarà per Insigne che qualche mese fa ha firmato il ricco contratto che lo porterà a giocare in Major League Soccer.

Sostituto Insigne, il consiglio di Antonio Cassano

Ma chi prenderà il posto del capitano azzurro? Il numero 24 si appresta a giocare le ultime gare con la maglia del Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a cercare un valido sostituto dell’attaccante di Frattamaggiore.

Un consiglio l’ha dato l’ex calciatore Antonio Cassano che durante la BoboTV, durante la consueta diretta su Twitch, ha lanciato un nome a sorpresa per il futuro del club azzurro. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Sostituto di Insigne? Se devo fare un nomi io dico Adam Hlozek dello Sparta Praga. E’ fortissimo ed ha vent’anni. Io prenderei lui se dovessi dare un consiglio al Napoli. A destra, invece, io prenderei Yeremi Pino che gioca nel Villareal. Domenico Berardi? Lui, invece, bisognerebbe vederlo in una grande squadra perché giocare al Sassuolo è facile. Ci sono dei giocatori che stanno bene in alcuni ambienti e che poi fanno fatica quando il livello si alza”.