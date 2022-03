Crisi Donnarumma, ora rischia il posto in Nazionale? Il CT Mancini è netto

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche di Gigio Donnarumma, oggi al PSG.

La parentesi degli spareggi verso i Mondiali di Qatar del 2022 è iniziata. Gli uomini di Roberto Mancini si sono riuniti a Coverciano non appena concluso l’ultimo impegno della giornata di Serie A. Al gruppo si era aggregato anche Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli convocato dal Ct, ma ha dovuto dare forfait a causa dell’infortunio rimediato durante la sfida di campionato contro l’Udinese.

Le aspettative sul cammino della Nazionale verso i prossimi Mondiali sono alte ma c’è cautela, poiché è tutto sulla graticola. L’impegno con la Macedonia del Nord non è da sottovalutare, l’avversario è comunque ostico e non sarebbe nemmeno l’ultimo gradino da superare.

Il Ct Mancini comincia a pensare alle scelte di formazione, mettendo in discussione anche alcune delle sue certezze fino a Euro 2020.

Nazionale, l’Italia verso la Macedonia del Nord: le parole di Mancini su Donnarumma

Tra i vari argomenti toccati in conferenza stampa, si è aperta una parentesi anche su Gigio Donnarumma. La sua avventura al PSG è stata fatta di alti e bassi. Il posto da titolare non è così solido come ai tempi del Milan e l’estremo difensore italiano è bersaglio dei tifosi, delusi per l’eliminazione dalla Champions League. Il Ct ne ha parlato così: “Non sono assolutamente preoccupato per la sua situazione, è meglio averlo con noi che contro”.

Sulle condizioni di Insigne e Barella si è aperto un altro discorso, poiché entrambi stanno vivendo un momento di flessione: “In Nazionale hanno sempre fatto bene. È chiaro che durante la stagione ci sono momenti in cui non sei al 100%. Chiellini, invece, probabilmente non farà le due partite, ma ne parleremo insieme e decideremo”.