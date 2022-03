Messi-PSG, è polemica: il gesto dell’argentino fa infuriare i tifosi

Tante polemiche in casa PSG per il gesto di Lionel Messi: il gesto dell’argentino non è andato giù ai propri tifosi

La sconfitta al Bernabeu per 3-1 ha portato il Paris Saint-Germain a fare delle riflessioni sul futuro. Pochettino andrà via, ed è in bilico anche il futuro di alcune stelle della squadra. Il Real Madrid vuole Mbappe, unico calciatore a essere elogiato nella sfida di Ligue 1 col Bordeaux, dove sono arrivati fischi per Neymar e Messi. Un’atmosfera pesantissima, col brasiliano che è stato fischiato anche dopo aver segnato un gol.

Vedere Lionel Messi triste e criticato dal pubblico parigino è stato molto deludente per gli appassionati di calcio. Per ciò che ha dato al mondo del pallone, ma anche per ciò che potrebbe ancora dare. E con il PSG fuori da Coupe de France e Champions League, le critiche aumentano al minimo presunto errore. Si inizia a fare gossip e a non pensare più alle prestazioni, soprattutto in un ambiente particolare come Parigi. E infatti è nata un’altra polemica.

Polemica in casa PSG: Messi in Nazionale

Ieri alle 13:00 il PSG è stato ospite del Monaco e ha perso 3-0. L’ennesima sconfitta fuori casa, che comunque non mette in pericolo la vittoria del campionato, è stata oggetto di discussione. Oltre alle critiche per Pochettino, per i giocatori e per il modo e l’atteggiamento con cui giocano, oggi arrivano anche per Messi. L’argentino ieri non ha partecipato alla trasferta nel Principato.

E dove nasce la polemica? Nasce dal fatto che Messi, assente ieri per un attacco influenzale, secondo TyC Sports è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina Scaloni per le partite contro Venezuela ed Ecuador. L’attaccante del PSG non partecipò alle convocazioni di gennaio poiché infortunato.