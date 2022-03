PSG, inizia la fuga? La notizia su Messi e Neymar spiazza tutti

Il PSG si disferà delle proprie stelle dopo l’eliminazione in Champions? Le voci si rincorrono, tra queste quella del prestigioso L’Équipe.

All’indomani della terribile notte del Bernabeu, dopo la sconfitta con il Real Madrid che ha rimandato ancora una volta l’atteso appuntamento del PSG con la storia e scatenato la furia del presidente Al-Khelaifi, la sensazione era che l’aria a Parigi sarebbe cambiata sensibilmente.

Le enormi aspettative del PSG sono crollate con l’errore di Donnarumma, la tripletta di Benzema, le prove incolori di Messi e Neymar, per qualcuno i veri responsabili della sconfitta. Il più costoso colpo nella storia del calciomercato, i due più grandi nomi arrivati a Parigi la scorsa estate, non sono bastati a scrivere la storia. E in molti chiedevano un cambio di strategia.

Più che “collezionare figurine”, insomma, per qualcuno Al-Khelaifi avrebbe dovuto scaricare i grandi nomi e rivoluzionare la rosa. Che invece, secondo L’Équipe, anche la prossima stagione conterà tra le proprie fila sia Neymar che Messi. Con Donnarumma considerato uno dei cardini su cui costruire una squadra ancora più forte. E magari finalmente vincente.

PSG, le stelle restano al loro posto?

Il prestigioso quotidiano transalpino afferma infatti che due delle tre stelle dell’attacco del PSG “resteranno sicuramente” anche la prossima stagione. Messi non si sarà espresso al meglio, ma per L’Équipe ha comunque lasciato il segno ed è felice a Parigi. Motivo quest’ultimo che ha spinto anche Neymar a rinnovare fino al 2025.

Forse il PSG del futuro dovrà fare a meno di Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid, ma potrà comunque contare su altre stelle che rappresenteranno sempre secondo il giornale francese i cardini su cui costruire la squadra del futuro.

Tra questi, insieme a Marco Verratti, tutto il blocco difensivo attuale che comprende Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes e appunto Donnarumma. Nonostante l’errore e le critiche ricevute, insomma, il portiere dell’Italia gode ancora della massima fiducia da parte del club e potrà tentare un nuovo assalto alla Champions la prossima stagione. Insieme a Messi e Neymar.

Da notare come la previsione dell’Équipe sia in netto contrasto con quelle di altri autorevoli quotidiani sportivi. Per il Mundo Deportivo, infatti, il PSG avrebbe deciso di liberarsi di Neymar a causa degli infortuni e del mancato salto di qualità. Per l’argentino Clarìn, invece, sia Messi che il club sarebbero rimasti delusi l’uno dall’altro e progetterebbero un divorzio anticipato.

Voci che si aggiungono a quella di Sport, che racconta dello scontento di Al-Khelaifi e di come questo investirebbe la figura del direttore sportivo Leonardo. Il brasiliano potrebbe lasciare a fine stagione, ma mai come nel caso del PSG oggi il condizionale resta d’obbligo.