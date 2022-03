Serie A, positivo al Covid in nazionale: è ufficiale, arriva l’annuncio

Arrivano cattive notizie per un club di Serie A. Spunta la positività al Covid in nazionale, c’è l’annuncio ufficiale della federazione.

C’è la sosta, e cosi anche il campionato italiano si è fermato. Tutto riprenderà dopo gli impegni delle nazionali, ed ovviamente gli occhi sono puntati sull’Italia che dovrà giocare il playoff contro la Macedonia prima, e la vincente tra Portogallo e Turchia poi (in caso di vittoria alla prima) per accedere ai prossimi Mondiali. Un’altra assenza sarebbe pesantissima per il nostro paese, soprattutto dopo aver vinto gli Europei. Il clima attorno alla nazionale di Roberto Mancini è frizzante e c’è grande attesa.

Certo, ci sono anche altre nazionali che scenderanno in campo. Tante amichevoli, dove le squadre potranno testare i propri giocatori anche in vista dei Mondiali. C’è chi proverà a comporre qualche nuova soluzione tattica, e chi approfitterà per dare spazio a chi magari gioca poco nel rispettivo campionato. Arriva, però, una cattiva notizia per la nostra Serie A.

Torino, Brekalo positivo al Covid in nazionale

Il Covid, di fatto, resta una minaccia concreta per il mondo del calcio. La Pandemia non è finita, e dunque capita che giocatori, allenatori, membri dello staff e quant’altro possano risultare positivi, soprattutto quando ci sono tanti spostamenti. La brutta notizia stavolta arriva dal ritiro della nazionale croata, dove Josip Brekalo è risultato positivo al Covid.

Il giocatore del Torino – come annunciato ufficialmente dalla federazione croata – salterà la prossima amichevole in programma contro la Slovenia in Qatar. Da capire, invece, se il 29 marzo Brekalo possa essere arruolabile per il match contro la Bulgaria.