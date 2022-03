Playoff Mondiali, che mazzata per il CT: il bomber salta gli spareggi

L’attaccante salta i play off Mondiali di Qatar 2022: una grande mazzata per il commissario tecnico, ecco cos’è successo

Terminato il weekend dei campionati, tra pochi giorni inizieranno i playoff dei Mondiali in Qatar 2022. Ci sono tre blocchi di squadre, e in uno è presente l’Italia di Roberto Mancini, che oggi ha parlato in conferenza stampa. Va vinta la partita con la Macedonia per poi giocarsela ad armi pari contro una tra Portogallo o Turchia. Nel lotto delle squadre ai playoff, è stata esclusa la Russia per la guerra che sta conducendo in Ucraina.

E proprio in quel blocco, a questo punto, ci sono tre squadre. La Polonia è automaticamente in finale e sfiderà la vincente di Svezia-Repubblica Ceca, due nazionali in grande crescita negli ultimi anni. Un peccato che una delle due debba restar fuori. Ma il commissario tecnico dovrà fare a meno del suo uomo migliore, che ha disputato un Euro 2020 strepitoso, segnando un gol fantastico.

Repubblica Ceca, Slihavy fa a meno del suo bomber per i playoff Mondiali

La Repubblica Ceca, infatti, dovrà fare a meno di Patrik Schick. L’attaccante del Bayer Leverkusen è il vice capocannoniere della Bundesliga con venti gol, alle spalle solo di un fenomeno come Robert Lewandowski a quota trentuno. L’assenza è stata annunciata dal commissario tecnico Slihavy in conferenza stampa. In caso di passaggio del turno da parte della Repubblica Ceca, Schick potrebbe recuperare per l’eventuale finale.

Il suo infortunio, infatti, risale allo scorso 18 febbraio per uno strappo muscolare, nella partita tra Bayer Leverkusen e Mainz. Una perdita importante nella semifinale con la Svezia, che è una squadra molto forte difensivamente ed è complicato fargli gol in condizioni normali, ancor di più senza Schick.