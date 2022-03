“Hanno fatto bene”: Juventus, frecciata a Dybala dall’ex bianconero

Dopo il non-rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, le dichiarazioni si stanno inseguendo: la frecciata dell’ex bianconero non è passata inosservata

Paulo Dybala e la Juventus, dunque, andranno avanti insieme solo fino al 30 giugno 2022. Dopo ben sette anni le due strade si dividono. In seguito alla notizia, numerose dichiarazioni hanno iniziato a rincorrersi. Non è passata inosservata, però, la frecciata dell’ex bianconero.

Pietro Vierchowod, ex difensore centrale tra le altre anche di Milan e appunto di Juventus, ha voluto parlare di quanto avvenuto tra il suo ex club e Paulo Dybala. L’argentino, com’è ormai noto, non rinnoverà con i bianconeri, a causa sostanzialmente di un mancato accordo sulle cifre.

Dopo tanto tira e molla, nell’ultimo incontro con Jorge Antun, il club ha deciso di continuare insieme fino alla scadenza del contratto e di non rinnovare per il futuro. Dybala è così diventato un appetibilissimo parametro zero sulla piazza del calciomercato. Secondo Vierchowod, in ogni caso, la Juventus avrebbe fatto bene a fare ciò che ha fatto.

Juventus, Vierchowod non ha dubbi: “Hanno fatto bene, per due motivi”

Come dichiarato a ‘TMW Radio’, Pietro Vierchowod non ha dubbi sulla divisione delle strade per il futuro tra Juventus e Paulo Dybala. L’ex calciatore ha infatti dichiarato: “È sicuramente un grande calciatore. Molto forte tecnicamente. Ma i vertici della società hanno fatto bene per due motivi: ha tanti problemi fisici e inoltre, a 28 anni, non mi sembra molto mentalmente. La Juve non avrà problemi a sostituirlo, come ha fatto con altri giocatori”.

Proprio in merito a un possibile sostituto di Dybala, Vierchowod ha detto la sua anche su un eventuale interessamento dei bianconeri a Nicolò Zaniolo: “Non so a quanto serva, visto che anche Federico Chiesa sarà da recuperare. L’attacco così può andare bene. Mi concentrerei più sul centrocampo”.