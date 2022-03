“Auto distrutta”: Inter, brutto incidente in queste ore

Incidente per un calciatore prossimo a vestire la maglia dell’Inter: per lui, per fortuna, soltanto tanto spavento ma nessuna conseguenza

Spavento per André Onana. Il portiere camerunese dell’Ajax è rimasto vittima di un incidente in Camerun mentre si apprestava a raggiungere il ritiro della sua Nazionale. Il portiere che da luglio diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter era alla guida di un suv quando si è scontrato con un pick-up.

Il calciatore aveva lasciato l’Olanda per raggiungere il Camerun negli ultimi giorni poiché è stato convocato dalla sua nazionale per le partite di qualificazioni Mondiali che si svolgeranno venerdì 25 marzo e poi, successivamente il 29 marzo. I ‘leoni indomabili’ giocheranno due volte contro l’Algeria nel playoff per ottenere il pass per il Qatar in programma tra pochi mesi. In Coppa d’Africa, tra gennaio e febbraio, la selezione del ct Toni Conceicao ha chiuso in terza posizione.

Inter, brutto incidente per Onana: “auto distrutta” ma il portiere sta bene ed è uscito illeso

Come riporta gianlucadimarzio.com, l’incidente, avvenuto mentre il calciatore si dirigeva verso la sede del raduno del Camerun, non ha provocato conseguenze per André Onana. Il portiere non è rimasto ferito mentre ancora non si conoscono le condizioni dei passeggeri dell’altro veicolo.

L’auto, come è possibile vedere anche mediante un tweet postato da CFoot, è distrutta ma per fortuna il calciatore sta bene.

Il portiere camerunese è già un calciatore dell’Inter con cui ha effettuato le visite mediche lo scorso 4 gennaio e messo la firma sul contratto per la prossima stagione. Il calciatore, infatti, è in scadenza con l’Ajax, club al quale è arrivato a diciannove anni e mezzo nel 2015. Prima di allora, il portiere ha militato per diverse stagioni nel settore giovanile del Barcellona una volta abbandonata la Eto’o Academy.

Al termine della lunga squalifica per doping, Onana è tornato in campo a novembre, in Champions League, contro il Besiktas, abbandonando poco dopo il suo posto. I lancieri sono tornati a contare di lui soltanto a fine febbraio quando hanno deciso di schierarlo dopo aver fatto a meno di lui per svariate partite. Un periodo in cui il portiere è rimasto in panchina poiché ormai fuori dai progetti futuri della società di Amsterdam.