Inter, doccia fredda per Inzaghi: l’ufficialità è una vera mazzata

La notizia peggiore è arrivata per l’Inter, dopo settimane già complicate: le prospettive offensive dei nerazzurri peggiorano e Inzaghi dovrà prendere le misure.

Venerdì 25 marzo sarà l’ultima occasione per i tifosi della Nazionale argentina per assistere allo spettacolo della propria squadra dal vivo, a Buenos Aires. La Bombonera, sede delle partite interne del Boca Juniors, ospiterà il match contro il Venezuela. L’altro e ultimo prima di Qatar 2022 sarà invece il confronto in trasferta contro l’Ecuador, il prossimo 29 marzo.

La formazione guidata dal Ct Scaloni è già qualificata per la kermesse più importante in assoluto, ma i match che restano sono anche di studio per il commissario tecnico in base alle strategie e agli uomini ai quali affidarsi come titolari durante i Mondiali.

Tuttavia, per queste due occasioni in arrivo dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Lisandro Martinez.

Argentina, Lautaro Martinez positivo al Covid-19: pessima notizia per l’Inter

Attraverso il proprio account Twitter ufficiale la Nazionale argentina ha annunciato che Lautaro Martinez è costretto a dare forfait poiché risultato positivo al Covid-19. Una pessima notizia per i nerazzurri, che verosimilmente dovranno attendere per ritrovare il calciatore in campo e a disposizione. Non sono state precisate le condizioni in cui versa l’attaccante dell’Inter, ma dovrebbero comunque essere piuttosto buone.

Una lampadina si accende in casa nerazzurra anche per il possibile contagio di altri tesserati, i quali sono stati comunque a stretto contatto con Lautaro Martinez fino all’ultima sfida di campionato sabato contro la Fiorentina. Piove quindi sul bagnato per il tecnico Simone Inzaghi, il cui principale problema che vive attualmente la squadra è proprio circa la sua propensione offensiva e i gol degli attaccanti, che mancano sempre meno e sono oggetto di analisi da parte dello staff dell’allenatore per cercare un vero e proprio antidoto.