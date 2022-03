“Si vendicherà”: Juventus-Dybala, ecco l’avvertimento che gela i tifosi

Dybala e la Juventus sono pronti a dirsi addio: arriva l’avvertimento che fa tremare i tifosi della Vecchia Signora sul futuro dell’argentino.

Dal 2015 insieme, Dybala e la Juventus sono pronti salutarsi. L’incontro per il rinnovo di ieri non è andato come alcuni tifosi attendevano, anche se l’addio della ‘Joya’ era ormai nell’aria. Un addio che schiude nuovi scenari, tutti da scoprire per entrambe le parti.

Anche perché il nome di Paulo Dybala è uno di quelli ben conosciuti dai top club europei. E anche in Italia, l’Inter del suo ‘patrigno’ Marotta potrebbe spingersi ad un affondo importante per portare l’argentino nerazzurro.

Intanto, c’è un campionato con la Juventus da terminare e onorare sino all’ultima giornata. Soprattutto adesso che i bianconeri sono in piena scia Scudetto e si giocano il tutto per tutto nello scontro diretto con l’Inter, alla ripresa dalla sosta.

Juventus, senti Bucciantini: “Dybala si ‘vendicherà’ nelle ultime giornate”

E occhio, dunque, a quello che sarà il rendimento di Paulo Dybala in questa ultima parte di stagione: “Queste partite finali saranno importanti anche per lui – spiega il giornalista Marco Bucciantini a ‘Sky Sport’ – Si ‘vendicherà’ giocando al suo altissimo livello e dimostrare alla Juventus di aver preso la decisione sbagliata. E poi, anche per offrirsi a chi in questo momento lo sta seguendo”.

Di qui, Bucciantini bacchetta la scelta di Agnelli: “Questa è una vicenda che ha dissanguato la passione della tifoseria. È una sconfitta per tutte le parti, rinnovare Dybala sarebbe stato un colpo importante e genuino per le emozioni e la passione dei supporters bianconeri. Uno come Dybala crea e porta felicità al gioco”.

Infine, una stoccata anche al tanto chiacchiericcio generatosi negli ultimi giorni: “Con la questione Dybala siamo diventati tutti esperti in scelte dirigenziali. Il calcio è pieno di contratti sbagliati. Quando per mesi non si fa altro che parlare di soldi è una sconfitta per tutti”.