“Finalmente..”: Juventus smacco a Dybala, l’argentino snobbato in diretta

Paulo Dybala e la Juventus hanno posto fine a qualsiasi possibilità di rinnovo di contratto: l’argentino viene snobbato in diretta

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. Ormai è certo. Il colloquio tra il suo entourage e la dirigenza bianconera non è andato a buon fine. Il club, perciò, lo perderà a giugno a parametro zero. Il giornalista, allora, si è schierato dalla parte della squadra e ha snobbato l’argentino in diretta.

Fabio Caressa, in diretta dagli studi di ‘Sky Sport’, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione in merito a quanto avvenuto tra Dybala e la Juventus. Il giornalista sportivo non ha dubbi: ciò che la Juve ha fatto è stato esattamente quanto c’era da fare.

L’attaccante argentino, ancora per poco numero 10 del club bianconero, è stato perciò snobbato in diretta. Con parole, a difesa dei dirigenti, che non sono passate inosservate. Il discorso, poi, si è fatto più ampio e ha coinvolto in generale ciò che sempre più spesso avviene ai giocatori il cui contratto è in imminente scadenza.

Juventus, Caressa netto su quanto avvenuto con Dybala: “Finalmente le società l’hanno capito”

Fabio Caressa, dunque, in diretta a ‘Sky Sport’, ha riferito in merito a quanto avvenuto con Paulo Dybala alla Juventus: “Non ho alcun dubbio. Questa scelta è stata corretta. E poi è stata una netta conseguenza di quanto la Juve già stia attuando. La visione prevede un cambiamento netto. Perciò sono arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria”.

Ha aggiunto sicuro: “L’arrivo di Vlahovic ha significato subito l’addio di Dybala”. Lo smacco finale Caressa l’ha poi rivolto a quanto il peso degli agenti incida in queste situazioni: “Finalmente le società l’hanno capito. Bisogna porre fine al rapporto di forza dei giocatori e degli agenti che li seguono“. Per il futuro sostituto? Il giornalista di ‘Sky Sport’ non ha dubbi: “Berardi sarebbe perfetto per completare il tridente. Ormai può fare il famoso salto di qualità”.