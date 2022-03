Juventus, il primo colpo di Agnelli è vicino: torna in bianconero

La Juventus di Andrea Agnelli prepara il suo primo colpo di quest’anno solare da poco cominciato: il ritorno in bianconero è vicino

La Juventus, dopo l’arrivo per il campo specialmente di Dusan Vlahovic ma anche quello di Denis Zakaria, pensa ai futuri colpi di mercato per tornare ad essere competitiva su tutti i fronti. Il ritorno in bianconero, questa volta a livello societario, è la prima mossa che Andrea Agnelli vuole compiere.

Stando alle ultime riferite da ‘Calcio e Finanza’, infatti, la Juventus starebbe preparando un ritorno nell’entourage della dirigenza. Si tratta di Francesco Calvo, manager che aveva lasciato i bianconeri nel 2015 per trasferirsi tra le file della società del Barcellona e della Roma.

Francesco Calvo, inoltre, ha già avuto modo di stringere rapporti in passato con Maurizio Arrivabene, dal momento che i due lavorarono insieme anni fa alla Philip Morris. Qui Calvo ha lavorato fino al 2011, con la responsabilità di dover assumere su di sé diversi ruoli. Andrea Agnelli ora lo (ri)vorrebbe con sé.

Juventus, Francesco Calvo si prepara al ritorno: problemi superati con Andrea Agnelli

Sembrerebbe dunque che l’addio di Francesco Calvo, avvenuto nel 2015 alla Juve, sarebbe dipeso da alcuni problemi nei rapporti interpersonali con Andrea Agnelli. Problemi che ad oggi sembrerebbero superati, dal momento che il ritorno in bianconero di Calvo sembrerebbe ormai una vicinissima realtà.

Francesco Calvo, infatti, potrebbe con ogni probabilità tornare a ricoprire il ruolo di Chief Revenue Officer nella Juventus. In un club che sta puntando ad attuare una vera e propria rivoluzione, sia in campo sia tra coloro che muovono i fili dei tesserati, tanto in entrata quanto in uscita. Oltre a muovere i conti economici e tutti gli impegni societari che una realtà come la Juve comporta.