Calciomercato Inter, addio a sorpresa: Marotta ha pronto l’erede

Il calciomercato dell’Inter potrebbe condurre ad un’operazione clamorosa. Addio a sorpresa, con Marotta che ha già pronto l’erede.

Se in campo l’Inter è pienamente concentrata sulla corsa Scudetto, con Simone Inzaghi che predica attenzione dopo qualche passaggio a vuoto di troppo nelle ultime giornate, anche sul fronte mercato i nerazzurri sono molto attivi. Marotta, dopo aver risolto alcune situazione legate ai rinnovi, sta iniziando a sondare il mercato in vista della prossima stagione.

Arrivata la firma sul rinnovo del contratto da parte di Brozovic, Marotta ha adesso più tempo per guardare al futuro prossimo, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto riguarda il mercato in uscita. Secondo SportMediaset una della prime mosse dell’AD nerazzurro è quella di sfoltire la rosa per poi puntare ad alcuni colpi in ingresso.

Dopo una stagione tra alti e bassi, con più bassi che alti, Joaquin Correa sarebbe uno dei primi indiziati a lasciare l’Inter. L’ex Lazio, voluto fortemente da Simone Inzaghi, non avrebbe pienamente convinto la società. Le 4 reti fino ad ora in campionato non sarebbero un bottino sufficiente, anche considerato che Correa spesso è stato relegato in panchina.

Inter, con l’addio di Correa arriva anche il sostituto?

Sempre secondo i colleghi di SporMediaset su Correa sarebbe forte il Lille. La squadra francese infatti sarebbe pronta a farsi avanti e a concretizzare un interesse che, per il momento, è solo sulla carta. L’Inter ci pensa anche perché Marotta avrebbe individuato proprio tra le fila francesi uno dei sostituti dell’argentino.

Il dirigente nerazzurro infatti sarebbe pronto a sedersi al tavolo con i francesi partendo da uno scambio alla pari con il suo vecchio pupillo Jonathan David, attaccante canadese già in passato sui radar di Marotta. L’interesse del Lille per Correa potrebbe quindi portare ad uno scambio tra i due calciatori che farebbe contente entrambe le società.