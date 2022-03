Inter, colpo di teatro: ufficialità improvvisa, tifosi impazziti

Inter, adesso è tutto vero: il messaggio del club spiazza i tifosi, che esultano alla notizia che appare inequivocabile.

Inter, non c’è più nessun dubbio. Era da giorni, a dire il vero, che se ne parlava. Ma, come un fulmine a ciel sereno, la società ha deciso di spiazzare i tifosi con un modo tutto nuovo ma ormai divenuto consueto in questi tempi moderni.

Il rinnovo del contratto di uno dei punti fermi del club nerazzurro è arrivato. In pompa magna un criptico (ma neanche tanto) messaggio si diffonde tra tutti i canali dell’Inter, e tra i tifosi sta diventando più che mai virale.

Un’operazione indispensabile che assicura ad Inzaghi per ancora molto tempo un perno della squadra.

Inter, adesso è tutto vero: Brozovic ha rinnnovato, il messaggio del club sui social

Inter, Brozovic è ancora tuo. Fino al 2026. Il tam-tam sui social network è ormai irrefrenenabile, dal momento che la stessa società è scesa in campo per confermare tutto. Il messaggio del club, caratterizzato da due emoji (un coccodrillo e gli occhi) fa ben capire che il riferimento è inequivocabilmente associato al centrocampista croato.

La società è stata di parola. Giusto un mese fa, a febbraio, lo stesso Marotta assicurava come questo agognato accordo sarebbe arrivato nel giro di poco tempo.

“Siamo consci che tutti e due, calciatore e club, vogliamo proseguire uniti”

Discorso un po’ diverso, però, fu quello riservato per Handanovic e Perisic, le cui situazioni sono ancora totalmente incerte.

“Siamo fortunati, abbiamo giocatori in scadenza ma da ammirare per quel che stanno dimostrando ogni giorno. Dialogheremo con loro affinche si arrivi ad una intesa…”