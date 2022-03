Torino, pronto il regalo di Cairo a Juric: i tifosi esultano

Con le sue buone prestazioni, spesso dimostrate, il giocatore ha convinto il Torino che si prepara al riscatto: in vista un contratto da quattro anni per lui

Il Torino ha scoperto un attaccante bravo sotto porta ma soprattutto desideroso di far bene per la propria squadra. È per questo motivo che non vuole lasciarselo scappare. Pronto, dunque, per lui il riscatto dal club proprietario del suo cartellino. E pronto un contratto di quattro anni per lui.

Josip Brekalo è arrivato al Torino in punta di piedi il 31 agosto 2021. Non da tantissimo tempo dunque, eppure si è fatto fin da subito voler bene dai suoi compagni di squadra e dai tifosi granata. Ha, inoltre, convinto Ivan Juric, che ha potuto contare spesso sui suoi gol e sulle sue giocate. Nonostante la lunga assenza di Andrea Belotti.

Brekalo è arrivato al Torino tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, in accordo con il Wolfsburg. Riscatto che, stando alle parole riportate su l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, verrà attuato molto presto.

Calciomercato Torino, tutto pronto il riscatto di Brekalo: contratto quadriennale per l’attaccante

L’attaccante croato, alla sua prima stagione in Serie A, in 23 match ha segnato 6 gol e servito un assist. Il classe 1998 ha così convinto tanto Ivan Juric, quanto Urbano Cairo. Tanto da decidere di riscattare dal Wolfsburg le sue prestazioni calcistiche. Il riscatto era già stato fissato alla cifra di 12 milioni di euro. Ora per lui, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe già pronto un contratto per quattro anni tra le file dei granata.

Con il calciomercato estivo dello scorso anno, per lui, il Torino ha avuto modo di superare la concorrenza della Lazio ma anche di Siviglia e Villarreal. Le conferme che poi ha dato Brekalo sul campo, stanno spingendo il club a tenerselo stretto. Entro il 30 marzo, perciò, il Torino dovrà far valere la possibilità di riscattare il giocatore. L’attaccante ha dichiarato più volte di essere rimasto affascinato dalla città in cui attualmente vive, quindi tutto porta a un connubio perfetto.