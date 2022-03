“È un’ingiustizia”: Italia, la protesta a ridosso dei Playoff Mondiali

L’Italia domani sfiderà la Macedonia del Nord, ma c’è stata una protesta per le critiche subite da un calciatore azzurro.

Domani l’Italia di Mancini sfiderà a Palermo la Macedona del Nord nella semifinale del gruppo C. Se dovessero vincere, gli azzurri sfiderebbero la vincente dell’altra semifinale del girone tra Portogallo e Turchia. C’è tanta attesa per il match contro i macedoni, visto la mancata qualificazione al Mondiale in Russia nel 2018.

Il nostro movimento non può assolutamente permettersi di non partecipare un’altra volta alla massima competizione per le nazionali. Roberto Mancini ha così presentato il match contro la Macedonia del Nord in conferenza stampa: “Non abbiamo avuto molto tempo ed è propro per questo motivo che abbiamo confermato il gruppo dell’Europeo. Bisogna sbloccarla subito? Non credo, non c’è nessun risultato da ribalatare”.

Il CT ha poi continuato il suo intervento: “La Macedonia del Nord si difende bene ed ha ottime qualità tecniche, riuscendo a vincere anche in Germania”. Tra i calciatori più attesi domani sera bisogna sicuramente inserire Ciro Immobile, visto che è sempre iper criticato per le sue prestazioni con la maglia della Nazionale”.

Italia, la protesta di Parolo: “Critiche ad Immobile? E’ un’ingiustizia”

Marco Parolo si è ‘lamentato’ ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ proprio su questo scetticismo che aleggia sul suo ex compagno di squadra: “Critiche ad Immobile? E’ un’ingiustizia. Ciro necessita di fiducia nei suoi riguardi, ha dimostrato nella Lazio di fornire un rendimento impressionante se non viene messo sempre in discussione”.

L’ex giocatore della Lazio ha poi concluso il suo interento su Immobile: “In Nazionale, forse, non ha gli stessi numeri del club, ma lavora tantissimo in campo. Dipende sempre da come si osservano le partite, se tifosi o da conoscitori di calcio. Contro la Macedonia dovremmo vincere, anche se il calcio può essere sempre sorprendente. Le difficoltà reali ci saranno nel secondo turno, dove giocheremo anche in trasferta”.