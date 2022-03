“Lo ha comunicato al club”: Lazio, colpo di scena e addio annunciato

Si prepara il grande addio in casa Lazio. Ha comunicato al club di voler cambiare aria, già pronto il nuovo accordo.

In casa Lazio è tempo di valutazione, in vista di quelli che saranno i bilanci di fine stagione. La squadra biancoceleste ha vissuto un’annata molto particolare, dove alti e bassi sono stati assolutamente al centro dell’attenzione. L’ultima sconfitta nel derby contro la Roma ha anche sollevato dubbi sul prosieguo dell’avventura tra la Lazio e Maurizio Sarri. Tentennamenti ci sono da ambo le parti per tutta una serie di motivi. L’incontro sul rinnovo pare sia stato rinviato, e cosi anche la possibilità di darsi fiducia reciproca.

Certo, il contratto di Sarri scade nel 2023 e non c’è incombenza di andare alla firma, ma questo rappresenta di sicuro un piccolo segnale. In attesa di conoscere il futuro del tecnico, arrivano novità importanti anche per uno dei giocatori della rosa biancoceleste. L’addio sembra ormai certo, ed è stato anche comunicato al club.

Lazio, addio di Luiz Felipe: a breve la firma

Per Luiz Felipe finisce l’avventura con Lazio. In queste ore, infatti, si sarebbero intensificati in maniera concreta i contatti con il Betis – secondo quanto riportato da Sky Sport – e sarebbe anche pronta la firma sul contratto che legherà il difensore alla squadra spagnola. Un addio che ovviamente lascia l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, dopo ben 140 presenze con la maglia della Lazio.

Lotito e Tare hanno ricevuto da qualche tempo la comunicazione da parte del giocatore di voler cambiare aria a fine stagione, di fatto non rinnovando il contratto con il club biancoceleste. Un titolare che se ne va, e la Lazio che dovrà ovviamente lavorare sul mercato per rimpiazzarlo.