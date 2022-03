“Non resterà”: PSG, l’annuncio sul campione lascia tutti senza parole

Nel PSG c’è aria di tempesta. A peggiorare la situzione c’è stato un annuncio su un campione della squadra di Pochettino.

I campionati sono fermi a causa della sosta per le nazionali. I club possono respirare per circa una settimana prima del finale serrato di stagione. Tra le notizie che hanno fatto più clamore in queste ultime settimane bisogna inserire sicuramente l’eliminazione dalla Champions League del PSG di Mbappé, Neymar e Messi ad opera del Real Madrid.

L’uscita della squadra di Pochettino dalla massima competizione europa ha portato con sè tantissime critiche. Tantoché contro il Bordeaux, la partita subito successiva a quella contro il Real Madrid al Bernabeu, calciatori come Messi e Neymar sono stati subissati dai fischi dei propri tifosi. Solo Mbappé si è salvato dalle proteste dei sostenitori parigini.

Proprio Mbappé è il protagonista di un’altra diatriba tra PSG e Real Madrid. I ‘Blancos’, difatti, stanno corteggiando tantissimo il calciatore, il cui contratto con il club francese scadrà il prossimo giugno. Sul futuro del fuoriclasse transalpino c’è stato un annuncio da parte di un importantissimo dirigente.

L’annuncio di Tebas su Mbappé: “Spero che questo campione giochi nella Liga, ma sicuramente non resterà al PSG”

Javier Tebas, presidente della Liga, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate da ‘Sport’, sul destino di Mbappé: “Tutto fa pensare che sarà un giocatore del Real Madrid, ma per il momento non c’è nulla di sicuro. Per quello che so, e lo riferisco da tanto tempo, è che il suo futuro non è al PSG. Spero che indossi la maglia del Real Madrid”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento, soffermandosi anche sul presunto arrivo di Haaland, seguito sia dalla squadra di Ancelotti che dal Barcellona, nel campionato spagnolo: “Haaland nella Liga? Meglio. Per la competività è meglio che vada in un’altra squadra, ma sarei felice anche se andasse al Real Madrid. Questi due campionissimi a Madrid sarebbero molto importanti per il nostro campionato”.