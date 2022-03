Juventus, non solo il PSG: anche la Premier rovina i piani di Agnelli

La Juventus di Andrea Agnelli rischia di dire addio al sogno per il calciomercato estivo. Concorrenza di PSG, Real e di due club di Premier.

La Juventus di Andrea Agnelli butta già un occhio alla prossima stagione. I bianconeri, concentrati sul finale di campionato, puntano alla qualificazione in Champions League. Servirà dare il massimo per centrare l’obiettivo Europa. Un obiettivo che, per forza di cose, avrà dei risvolti sulla prossima stagione e sulla prossima finestra di calciomercato.

La lista dei desideri della dirigenza bianconera è piuttosto lunga. In cima, però, da diverso tempo, c’è il nome di un ex bianconero, oggi in forza al Manchester United. Paul Pogba, infatti, è nel mirino del club piemontese da svariate sessioni di mercato. Un suo chiacchieratissimo ritorno in Serie A potrebbe far impazzire di gioia i tifosi, pronti a riaccoglierlo a braccia aperte.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Pogba

Andrea Agnelli e Pavel Nedved, però, non sono gli unici ad aver adocchiato il cartellino del francese. Il contratto in scadenza a giugno, infatti, ha attirato i riflettori di diversi top club europei, pronti ad approfittare dell’occasione a parametro zero. La trattativa con i Red Devils per il rinnovo contrattuale è oramai arenata.

Per questo motivo l’agente di Pogba, Mino Raiola, è da tempo al lavoro per trovare una degna soluzione per il suo assistito. La Juventus, che da tempo immemore, lo segue per riportarlo a Torino, deve fare i conti con il Paris Sain-Germain ed il Real Madrid. ‘Sky Sport UK’, inoltre, riferisce dell’interessamento per Pogba di due top club di Premier League. Ancora celati i nomi delle società inglesi.