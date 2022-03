“Se Milinkovic-Savic va via…”: Lazio, Sarri prepara un colpo a sorpresa

Secondo ‘Il Messaggero’, la sua cessione è quella dalla quale la Lazio può ricavare di più e riordinare i bilanci in vista della buona salute dell’attuale progetto sportivo.

Lazio, Milinkovic-Savic in partenza: per Sarri c’è Allan

Il nome per sostituire il calciatore serbo la Lazio già ce l’ha ed è quello di Allan. L’ex centrocampista del Napoli è stato uno dei più rappresentartivi per Sarri ai tempi in cui allenava gli azzurri. Durante l’epoca Ancelotti la società si è poi mossa con altri investimenti, cedendo il brasiliano all’Everton.

Lo stesso Allan non ha mai nascosto che apprezzerebbe un ritorno in Serie A, campionato nel quale meglio si è espresso e paese nel quale lui e la sua famiglia sono molto felici di vivere. La Lazio l’osserva da un po’ e la presenza di Sarri in panchina può agevolare l’affare. L’Everton è accessibile nella misura in cui è disposto a negoziare una cessione, sebbene siano da stabilire le cifre e anche le modalità d’acquisto che Lotito è disposto a negoziare.