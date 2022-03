Mancini svela la ‘tegola’: Italia, dalle polemiche all’infortunio

L’Italia si prepara alla sfida di stasera contro la Macedonia. Roberto Mancini ha svelato anche una ‘tegola’ emersa in queste ore.

Una giornata molto importante per l’Italia del calcio. Stasera la squadra di Roberto Mancini sarà impegnata per la sfida contro la Macedonia, che di fatto sancirà se gli azzurri potranno continuare a sperare di poter partecipare ai prossimi Mondiali. Si, perchè ammesso che l’Italia vinca stasera, ci sarà poi da affrontare la vincente tra Portogallo e Turchia. Un passo alla volta, però, gli azzurri sono chiamati ad avvicinarsi all’impegno con la concentrazione necessaria.

La sfida contro la Macedonia rappresenta un vero e proprio punto di svolta, guai a pensare di sottovalutare un avversario che potrebbe nascondere diverse insidie. Certo, i problemi per il commissario tecnico si nascondono costantemente dietro l’angolo. Negli scorsi giorni, ad esempio, è emerso l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo che non prenderà parta a questi spareggi. Ma proprio in queste ore è emerso un altro problema.

Italia, Mancini annuncia la tegola in nazionale

Manca ormai pochissimo alla sfida con la Macedonia, in programma stasera alle 20.45. Mancini dovrà fare a meno di un attaccante, come da lui stesso annunciato attraverso le convocazioni. Gianluca Scamacca, infatti, non sarà della partita a causa di un problema patito dopo la rifinitura.

Scamacca “ha accusato un leggero risentimento muscolare, dobbiamo valutare le sue condizioni”, come ammesso proprio da Mancini ai microfoni di ‘Radio Rai’. Una rinuncia importante, con il mister che ha cosi anche spiegato la natura della sua esclusione dopo le polemiche delle ultime ore.