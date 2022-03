Italia-Macedonia, Mancini ha ancora un problema da risolvere

Italia-Macedonia, il commissario tecnico Roberto Mancini deve risolvere ancora un problema: dubbio di formazione.

Italia-Macedonia, gara valevole per la semifinale dei Playoff che portano ai Mondiali di Qatar 2022, promette spettacolo. Entrambe le formazioni sono pronte a darsi battaglia per approdare alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Chi perde è fuori: non si può più sbagliare. Lo sa bene il commissario tecnico Roberto Mancini, pronto a schierare il miglior undici a disposizione.

L’allenatore della Nazionale italiana, però, deve fare i conti con diverse assenze che rischiano di pregiudicare il cammino degli azzurri. Con Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa fuori dalla lista dei convocati a causa degli infortuni rimediati in Serie A, Mancini è corso ai ripari diramando la lista dei trentatré convocati con non poche sorprese.

Italia-Macedonia, dubbio in difesa per Mancini

In ogni caso, Roberto Mancini sembra avere le idee già chiare. Chi scenderà in campo contro la Macedonia del Nord domani sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo? Poche sorprese per i tifosi della Nazionale italiana. Il portale online de ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce le ultime di formazione degli azzurri.

In porta, ovviamente, toccherà a Gigio Donnarumma difendere il risultato. Il portiere del Paris Saint-Germain è sicuro del posto. Anche a centrocampo ed in attacco non ci saranno sorprese: confermato il trio formato da Jorginho, Barella e Verratti, con Immobile, Insigne e Berardi in avanti. Gli unici dubbi ed il vero problema per il CT azzurro resta la difesa: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non saranno a disposizione. I due centrali della Juventus potrebbero eventualmente tornare in campo solo in occasione della sfida finale contro una tra Portogallo e Turchia. I quattro che formeranno la linea difensiva, dunque, saranno sicuramente Florenzi ed Emerson Palmieri sulle corsie, con Bastoni abbastanza certo di una maglia da titolare al centro. Chi lo affiancherà? Il duello tra Acerbi e Gianluca Mancini è ancora aperto.