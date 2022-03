Fiorentina, brutte notizie dalla Nazionale: l’annuncio spiazza Italiano

Trema la Fiorentina per l’infortunio di uno dei suoi big: arriva l’annuncio in conferenza del ct della Nazionale

La Fiorentina è in lotta per un posto in Europa League o in Conference ed è in semifinale di Coppa Italia. Un’ottima prima stagione per Vincenzo Italiano, che ha perso Vlahovic, approdato alla Juventus. Il fatto, però, è che la viola non ha risentito della cessione del suo uomo migliore, nonostante Arthur Cabral non si sia ancora adattato alla Serie A. A prescindere da come finirà la stagione, c’è da essere felici a Firenze.

Anche perché sono stati fatti passi in avanti molto importanti per il nuovo stadio. Bisogna però capire quali saranno i piani di Rocco Commisso, con la prossima estate che sarà decisiva per capire a cosa aspira la Fiorentina per i prossimi anni. In tal senso, la qualificazione alla Conference League potrebbe aiutare, con Italiano che avrebbe la possibilità di portare il suo bel gioco in giro per l’Europa.

Fiorentina, infortunio Milenkovic: l’annuncio

C’è però il problema infortuni da prendere in considerazione, che con la sosta delle Nazionali potrebbe essere più consistente. Dal ritiro della Serbia, infatti, emergono notizie preoccupanti su Milenkovic. Ecco le dichiarazioni del ct Stojkovic: “Milenkovic sente una fitta nella parte posteriore della gamba destra. Non sta bene e al 90% non sarà della partita, ma partirà per Budapest con noi”.

Negli ultimi giorni, Dusan Vlahovic ha dato forfait dal ritiro della Serbia per ritornare a Torino. Stavolta il problema infortuni riguarda la Fiorentina, con Italiano preoccupato per le condizioni del suo difensore, al centro del mercato per il suo contratto in scadenza nel 2023.