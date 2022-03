Grande ritorno in Serie A: arriva l’annuncio, l’agente svela tutto

Il procuratore del top player rilascia nuove dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito: la Juve esulta

La Juventus dirà ufficialmente addio a Paulo Dybala alla fine di questa stagione. La Joya non rinnoverà il proprio contratto e potrà, quindi, accordarsi a parametro zero con un’altra squadra. Al centro del progetto è finito Dusan Vlahovic. La prossima squadra, a partire dall’estate, sarà costruita intorno al centravanti serbo. Resta da capire cosa vorrà Massimiliano Allegri, ma una cosa è certa: il centrocampo andrà rinforzato.

Si è parlato molto di Paul Pogba negli ultimi mesi, visto che il suo contratto scadrà la prossima estate. Il francese ha confessato di non essere felice al Manchester United e di combattere con la depressione. L’eventuale ritorno a Torino potrebbe fargli ritornare la gioia di giocare a pallone, anche perché in bianconero ha vissuto il miglior periodo della carriera, vincendo tanti titoli e arrivando in finale di Champions League. Ma il prossimo colpo potrebbe anche essere Jorginho.

Juve, le parole dell’agente di Jorginho

Proprio di Jorginho, ha parlato il suo procuratore Joao Santos ai microfoni di QSVS: “Sarebbe presa in considerazione la Juventus”. Una frase che fa capire la voglia di ritornare in Serie A da parte del centrocampista italobrasiliano, che tanto bene ha fatto con la maglia del Napoli, affermandosi come uno dei migliori d’Europa. L’agente, però, ha parlato anche del Chelsea: “La filosofia dei Blues è quella dei rinnovi all’ultimo momento. Ed è la nostra priorità restare a Londra. Altrimenti, sarà la Serie A”.

Come prima scelta nel futuro di Jorginho c’è il Chelsea, che non può effettuare alcun tipo di operazioni sul mercato. Le gravi sanzioni nei confronti di Abramovich bloccano dunque il mercato in entrata e in uscita, e non sarà possibile rinnovare i contratti. Proprio per questo motivo è certissimo l’addio di Rudiger, per fare un esempio.