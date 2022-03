“20 milioni e si chiude”: Serie A, scontro tra le big in estate

Il centrocampista offensivo potrebbe lasciare il club per 20 milioni di euro: è bagarre tra le big della Serie A

Le big della Serie A stanno monitorando i calciatori emergenti del campionato per rinforzare le rispettive squadre. Uno di questi è Antonin Barak, portato in Italia dall’Udinese qualche anno fa, dov’è rimasto per due stagioni e mezzo prima del passaggio al Lecce. Da quand’è arrivato al Verona ha trovato la sua dimensione: con Juric prima e Tudor poi, si è affermato come uno dei migliori trequartisti del campionato.

Paragonato al primo Hamsik, ma anche a Zielinski, Barak nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli del reparto offensivo. Si tratta di un classe ’94 ed è quindi nel pieno della sua maturazione calcistica. Questa sarà l’estate della verità riguardo un suo approdo in una big. Diversi sono i direttori sportivi che hanno chiesto informazioni al Verona, che si auto-finanzia con le cessioni dei propri gioielli com’è già capitato con Rrahmani e Kumbulla.

Serie A, tante big su Barak

Secondo quanto riferito dal Corriere di Verona, il club scaligero valuta Barak intorno ai 20 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe salire se dovesse far bene nelle ultime otto giornate di Serie A. Le squadre italiane che hanno manifestato interesse sono Atalanta, Milan, Napoli e Inter. Ma non solo. Anche dalla Premier League e dalla Bundesliga hanno chiesto informazioni per acquistare il centrocampista ceco.

Diventato anche un punto fermo della Repubblica Ceca, questa sera sarà impegnato contro la Svezia nella semifinale playoff. La vincitrice affronterà la Polonia in finale per accedere a Qatar 2022, vista l’esclusione da tutti gli sport della Russia. E una buona prestazione di Barak potrebbe iniziare già a far aumentare il prezzo.