“Mi ricorda Vlahovic”: il paragone dell’ex attaccante fa già impazzire i tifosi

Vlahovic è considerato uno dei migliori attaccante della Serie A, ma secondo l’ex calciatore c’è un attaccante pronto a seguire le sue orme.

Dusan Vlahovic è certamente uno degli attaccanti più forti e prolifici della Serie A. L’attuale centravanti della Juventus, che ha aperto le danze di un mercato molto attivo da parte dei bianconeri, ha continuato a segnare con una certa continuità anche dopo il suo controverso passaggio ai bianconeri dalla Fiorentina. A Firenze logicamente non l’hanno presa bene e molti hanno ancora il dente avvelenato per la cessione.

Ma proprio da Firenze arriva il paragone che fa bene sperare i tifosi. L’ex attaccante della Viola Ciccio Baiano, uno cresciuto nella scuola di Zeman e che quindi di gol e gioco offensivo se ne intende, ha già intravisto nella rosa della Viola il sostituto dell’attaccante serbo.

“Cabral di mi ricorda Vlahovic.” il paragone di Baiano dalle colonne de La Nazione. “Si, mi ricorda il primo Vlahovic. Anche lui all’inizio faceva un po’ di fatica a giocare con la squadra, ma poi col tempo è migliorato in quest’aspetto. Vedrete, basterà avere un po’ di pazienza.”

Fiorentina, Cabral sarà davvero l’erede di Vlahovic?

“E’ un attaccante che deve stare vicino alla porta.” ha continuato Baiano riferendosi a Cabral. “E’ uomo d’area di rigore, se sta lontano dalla porta soffre. Al momento sta facendo un po’ di fatica a giocare titolare solo perché Piatek è più in forma ed è giusto che giochi lui. Farli coesistere è difficile, ma col tempo penso che Cabral migliorerà molto.”

Arrivato quest’inverno dal Basilea per la cifra di 14 milioni, Cabral fino ad ora ha giocato solo 5 partite, trovando solo una volta il gol contro il Sassuolo. Per Baiano però è troppo presto bollare un giocatore che comunque viene da 27 gol in metà stagione col Basilea e che servirà solo tempo. I tifosi della Viola nel frattempo sperano che le parole del loro ex attaccante siano giuste e di aver trovato davvero il nuovo Vlahovic.